В Москве после операции умер восьмилетний ребенок

В Москве восьмилетний ребенок умер после операции по восстановлению ушной раковины

В Москве в НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии на улице Тимура Фрунзе восьмилетняя девочка умерла после операции на ухе. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Россиянка приехала на лечение с родителями из Альметьевска. В медучреждении ей проводили операцию по восстановлению ушной раковины из хрящей ребра.

По данным телеканала, операция прошла успешно, но после этого состояние девочки начало ухудшаться. У восьмилетнего ребенка остановилось сердце, медикам не удалось его спасти.

После смерти несовершеннолетнего сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в московской клинике 28-летняя пациентка умерла во время липосакции. Сотрудники медцентра попытались ее реанимировать, но наступила клиническая смерть.