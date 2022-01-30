Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Москвичка умерла во время операции

В московской клинике 28-летняя пациентка умерла во время липосакции

Фото: Shutterstock

В одной из клиник Москвы пациентка умерла во время липосакции. Об этом в воскресенье, 30 января, пишет Telegram-канал «112».

Уточняется, что погибшая — 28-летняя Мария Белоногова. Девушке стало плохо во время операции. Сотрудники медцентра попытались ее реанимировать, но у нее наступила клиническая смерть.

Россиянку экстренно госпитализировали в больницу, но спасти ее не удалось.

Ранее в январе стало известно, что в Санкт-Петербурге после обследования в диагностическом центре, расположенном в Выборгском районе города, погибли три пациента. Еще трое попали в реанимацию.

Уточнялось, что сотрудники клиники, исполняя свои обязанности в период с 17 по 26 января, провели ряд манипуляций нескольким пациентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Умер российский актер Леонид Куравлев
Лавров предупредил Запад о риске подорвать отношения с Россией
В Армении задержали угрожавшего взорвать посольства России и США мужчину
Россиянка влюбилась в «генерала НАТО» и лишилась миллиона рублей
Глава Bellator высказался о будущем Емельяненко
Москвичка умерла во время операции
Пенсионерка хотела сдать в аренду машино-место и лишилась миллионов рублей
В Германии предложили отправить миротворческую миссию ООН на восток Украины
Глава МИД Британии пообещала расширить санкции против России
Вассерман предрек непрерывный ледниковый период на Земле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter