Трамп захотел найти нового партнера

Экс-президент США Трамп заявил, что не рассматривает Пенса на роль вице-президента

Бывший президент США Дональд Трамп захотел найти нового напарника на следующие президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Трампа, он вряд ли будет рассматривать экс-вице-президента Майка Пенса на роль партнера в следующей президентской гонке, если решит подать свою кандидатуру. Пенс дистанцировался от бывшего коллеги — ранее он отклонил приглашение посетить ежегодную конференцию консервативных политических действий (CPAC), в которой должен был принимать участие Трамп.

«У нас с Майком были прекрасные отношения, за исключением очень важного фактора, который произошел в конце. У нас были очень хорошие отношения», — заявил Трамп, намекая на разногласия с Пенсом по поводу захвата Капитолия США, произошедшего 6 января. Он отметил, что давно не разговаривал с бывшим вице-президентом.

В политической системе США вице-президент избирается вместе с президентом. Каждый кандидат на высший должностной пост в США имеет в связке своего кандидата на вице-президентскую должность, который должен быть его однопартийцем. Вице-президент возглавляет Сенат США и является первым заместителем главы государства в случае его кончины или отставки.

Ранее Трамп высказался по поводу спецоперации России на Украине. Бывший американский лидер признался, что ее начало стало для него неожиданностью. Такое решение он назвал очень печальным для всего мира.