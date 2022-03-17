Трамп заявил о неожиданном для него начале российской спецоперации на Украине

Бывший президент США Трамп назвал начало спецоперации России на Украине неожиданностью

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что начало специальной российской операции на Украине стало для него неожиданностью. Об этом он сообщил в интервью Washington Examiner, пишет РИА Новости.

Бывший американский лидер признался, что посчитал наличие российских войск у украинской границы «жестким, но умным способом ведения переговоров». По его мнению, президент России Владимир Путин таким образом собирался заключить хорошую сделку с США.

Решение начать спецоперацию на Украине Трамп назвал очень печальным для всего мира.

Ранее Трамп заявил, что кризис на Украине может превратиться в глобальный конфликт. Он также предупредил, что существует угроза развития третьей мировой войны, поскольку в США некому поговорить с российскими властями. По мнению экс-лидера США, никто не был так суров с Россией, как он.