Захарова рассказала о мотивах России для ухода из Совета Европы

Захарова заявила, что Россия вышла из Совета Европы по собственной инициативе

Россия вышла из Совета Европы по собственной инициативе, это решение избавит Москву от обязательств по европейским правовым актам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия выходит [из Совета Европы] по собственной инициативе, решение об исключении лишь избавит от необходимости проходить [бюрократические] процедуры. С 16 марта [мы] не считаем себя связанными конвенциями и другими правовыми актами Совета Европы», — рассказала Захарова о мотивах решения об уходе.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сожаление из-за приостановки деятельности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России.