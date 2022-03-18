Последние новости
Все новости
Путин в разговоре с Макроном заявил об обстрелах Украиной Донбасса
Производитель электроники LG Electronics приостановил все поставки в Россию
Раскрыты подробности о разговоре Байдена и Си Цзиньпина
США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России
В Москве обнаружили труп пропавшего без вести программиста
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Конвасэл»
Кадыров рассказал о сотне спасенных мирных граждан в Мариуполе
Стала известна замена сборной России на чемпионате мира по хоккею в 2022 году
Россия заявила Украине о готовности открыть гумкоридоры и выпустить бандитов
Минобороны России сообщило о ликвидации 93 дезертировавших украинских боевиков