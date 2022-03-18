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Спорт

ФХР обжаловала решение IIHF об отстранении российских сборных и клубов

ФХР обжаловала решение совета IIHF об отстранении сборных России от международных стартов

Фото: Globallookpress.com

Федерация хоккея России (ФХР) обжаловала решение совета Международной федерации хоккея на льду (IIHF) об отстранении отечественных сборных и клубов от участия в международных турнирах. Об этом сообщается на сайте организации.

ФХР направила жалобу в Дисциплинарный комитет IIHF на решение организации, которое помимо отстранения отечественных команд предусматривало и лишение России права на проведение молодежного ЧМ-2023. В заявлении ФХР охарактеризовала данные санкции как дискриминацию российских хоккеистов.

Николай Костюков
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