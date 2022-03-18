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Евросоюз оплатил поставки оружия на Украину

Замглавы ЕК заявил, что ЕС перевел Украине 300 миллионов евро на поставки оружия
Валдис Домбровскис

Валдис Домбровскис. Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) впервые в истории финансирует поставки оружия стране во время конфликта. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, его цитирует ТАСС.

Домбровскис отметил, что ЕС перевел Украине уже 300 миллионов евро экстренной макроэкономической помощи. Это уже второй транш, первый денежный перевод в том же размере был сделан 11 марта.

«Впервые в истории ЕС будет финансировать закупки и доставку оружия в страну под нападением», — заявил Домбровскис.

ЕК выделила Украине макрофинансовой помощи на этот год в размере 1,2 миллиарда евро. В свою очередь палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, начавшийся в октябре 2021 года. В него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.

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Варвара Кошечкина
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