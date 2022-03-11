Еврокомиссия перевела Украине 300 миллионов евро

ЕК распорядилась перевести Украине 300 миллионов евро макрофинансовой помощи

Европейская комиссия (ЕК) распорядилась перевести Украине 300 миллионов евро из ранее выделенной макрофинансовой помощи на этот год в размере 1,2 миллиарда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что денежный перевод осуществили, чтобы поддержать макрофинансовую стабильность на Украине. «Этот транш — первая часть пакета помощи в 600 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи в 1,2 миллиарда евро», — уточнили в ЕК.

Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, начавшийся в октябре 2021 года. В него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.