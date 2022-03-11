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Еврокомиссия перевела Украине 300 миллионов евро

ЕК распорядилась перевести Украине 300 миллионов евро макрофинансовой помощи

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) распорядилась перевести Украине 300 миллионов евро из ранее выделенной макрофинансовой помощи на этот год в размере 1,2 миллиарда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

В Еврокомиссии отметили, что денежный перевод осуществили, чтобы поддержать макрофинансовую стабильность на Украине. «Этот транш — первая часть пакета помощи в 600 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи в 1,2 миллиарда евро», — уточнили в ЕК.

Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, начавшийся в октябре 2021 года. В него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.

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Виктория Кондратьева
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