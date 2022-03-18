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В России подорожали геймпады для PlayStation 5

Контроллеры для PlayStation 5 и Xbox подорожали в России

Фото: Shutterstock

Российские ретейлеры подняли цены на аксессуары для консолей нового поколения. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как стало известно, геймпады для консолей PlayStatuon 5 и Xbox Series подорожали у нескольких отечественных ретейлеров. Так, в «М.Видео» стоимость фирменного контроллера DualSense для PS5 увеличилась с 5999 до 8999 рублей. Игровой аксессуар для Xbox также подорожал до девяти тысяч рублей — ранее он был доступен за 5399 рублей. На сайте «Эльдорадо» также указано, что DualSense и контроллер для Xbox можно приобрести за 8999 рублей.

У ряда официальных ретейлеров цены на аксессуары отличаются. Например, на сайте DNS указано, что геймпад Microsoft Xbox Wireless Controller доступен за 6499 рублей. Также в интернет-магазине компании DualSense для PlayStation можно приобрести за 9999 рублей.

Sony официально не уведомляла потребителей о росте цен на аксессуары. В настоящий момент уточнить рекомендованную розничную цену на девайсы невозможно, так как при посещении российской версии сайта компании открывается страница поддержки клиентов — интернет-магазин недоступен.

16 марта стало известно, что в России резко подорожали игровые приставки от Sony и Microsoft. На сайтах отечественных ретейлеров PlayStation 5 Digital Edition стала доступна за 69 999 рублей, PlayStation 5 с дисководом — 79 999 рублей. Флагманская консоль Xbox Series X подорожала до 79 999 рублей, Xbox Series S — 49 999 рублей.

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Андрей Ставицкий
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