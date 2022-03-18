Разработан новый способ обнаружения гравитационных волн

Группа ученых предложила обнаруживать гравитационные волны с помощью орбиты Луны

Группа ученых из Испании и Королевского колледжа в Лондоне (Великобритания) разработали новый способ обнаружения гравитационных волн. Они предлагают использовать для этого орбиту Луны. Выводы исследования были описаны в журнале Physical Review Letters.

Гравитационные волны, которые представляют собой изменения в гравитационном поле, движущиеся подобно волнам, были открыты впервые в 2015 году, хотя их существование предсказывал еще Альберт Эйнштейн в XX веке. Современные устройства, способные их зафиксировать, сканируют различные диапазоны частот, как у радиостанций. Однако существуют некоторые частоты, которые невозможно идентифицировать в нынешних условиях, но они могут иметь принципиальное значение для изучения космоса.

В новой работе астрофизики предложили использовать расстояние между Землей и Луной, которое можно измерить с точностью до миллиметров, в качестве нового инструмента обнаружения гравитационных волн. Дело в том, что постоянное воздействие гравитационных волн формирует небольшие отклонения в орбите Луны. Специалисты предлагают использовать информацию о точном местоположении спутника Земли, полученную с помощью лазеров, чтобы обнаружить небольшие колебания, вызванные гравитационными волнами.

В ноябре 2021 года международная команда физиков LIGO-Virgo-KAGRA за пять месяцев (с ноября 2019 года по март 2020 года) зафиксировала 35 гравитационно-волновых событий. Событие назвали «цунами» гравитационных волн, что представляет собой «новую эру» в обнаружении этого явления.