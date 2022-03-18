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Спорт

Фазеля захотели лишить должности почетного президента IIHF из-за КХЛ

Рене Фазеля могут лишить должности почетного президента IIHF в случае сотрудничества с КХЛ

Фото: Globallookpress.com

Почетного президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля захотели лишить должности. Об этом изданию Ilta-Sanomat сообщил член совета организации Хейкки Хиетанен.

Он пояснил, что вопрос о возможном отстранении Фазеля от занимаемого поста обсуждается организацией. «Я не думаю, что он даже приедет в Финляндию на чемпионат мира», — добавил Хиетанен.

Ранее Фазель прокомментировал информацию о сотрудничестве с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Он заявил, что не подписывал контракт с организацией, однако регулярно контактировал с представителями лиги в течение нескольких месяцев. Фазель объяснил это желанием помочь игрокам в трудной ситуации.

Швейцарец Фазель возглавлял IIHF с 1994-ого по 2021-й. Также он является членом исполкома Международного олимпийского комитета.

Дарья Коршунова
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