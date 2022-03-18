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Спорт

Стала известна замена сборной России на чемпионате мира по хоккею в 2022 году

Сборную России по хоккею на чемпионате мира в 2022 году заменит команда Франции

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Стала известна замена сборной России на чемпионате мира по хоккею в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Российских спортсменов на предстоящем турнире заменит команда Франции. Вместо Белоруссии на чемпионате выступит Австрии. Решение было принято на основе мирового рейтинга IIHF по итогам 2021 года.

16 марта была названа замена сборной России в Евротуре. В ближайшие два года на этапах Евротура вместо россиян будут выступать швейцарцы.

28 февраля IIHF отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Ограничение наложено на неопределенный срок. Решение международной федерации лишило спортсменов возможности выступить на чемпионате мира в 2022 году. Также Россия не сможет провести молодежный ЧМ-2023.

Дарья Коршунова
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