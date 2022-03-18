Раскрыт новый способ заразить iPhone вирусом

Злоумышленники научились устанавливать на iPhone вирусы через сервис TestFlight

Создатели вредоносного ПО научились обходить защиту App Store и устанавливать вирусы на iPhone. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты ссылаются на отчет фирмы Sophos, специалисты которой раскрыли новый способ установки на смартфоны Apple вредоносных приложений. Злоумышленники начали использовать TestFlight, с помощью которого можно публиковать не проверенные модераторами App Store приложения. TestFlight — фирменный сервис Apple, предназначенный для тестирования программ на iOS до их непосредственной публикации в магазине приложений.

По словам инженеров фирмы, мошенники могут создать вирусную программу и разослать ссылку на ее скачивание тысячам жертв. В рамках функции тестирования TestFlight позволяет добавить в список испытателей приложения до 10 тысяч пользователей. Специалисты обнаружили в сети опасный вирус, замаскированный под приложение японской биржи по торговле криптовалютами BTCBOX. После установки программы вредоносное приложение может заразить iPhone пользователя.

Также представители Sophos рассказали о группе хакеров CryptoRom, которые стали использовать еще одну функцию iOS для своих атак. Операционная система Apple позволяет пользователям сохранять на экране телефона ссылку на любую веб-страницу, которая выглядит как иконка приложения. Мошенники могут рассылать ссылки на вредоносные сайты через почту.

В заключение авторы отчета рекомендовали пользователям с осторожностью переходить по ссылкам на сомнительных сайтах и из электронной почты. Специалисты напомнили, что проверенные Apple приложения можно найти в магазине App Store.

Ранее специалисты Zimperium заявили, что в 2021 году более 10 миллионов мобильных устройств были атакованы вредоносными программами. За указанный период специалисты обнаружили более двух миллионов новых штаммов вирусных приложений.