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Атак хакеров на смартфоны стало больше

Эксперты Zimperium заявили, что в 2021 году хакеры чаще атаковали пользователей смартфонов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В 2021 году более десяти миллионов мобильных устройств были атакованы вредоносными программами. Об этом сообщает издание TechRadar.

В отчете компании Zimperium говорится, что в 2021 году более десяти миллионов устройств из 214 стран мира были атакованы мобильными вредоносными программами. За указанный период специалисты обнаружили более двух миллионов новых штаммов вирусных приложений, то есть ежедневно появлялось более пяти тысяч новых версий вирусов.

Аналитики компании заметили, что в прошедшем году атаки хакеров на мобильных пользователей участились. Команда Zimperium проанализировала более 500 тысяч фишинговых сайтов и заявила, что количество подобных ресурсов выросло на 50 процентов — злоумышленники чаще проводили атаки, чем годом ранее. Более того, 75 процентов фишинговых ресурсов были нацелены конкретно на мобильные девайсы.

Также авторы выяснили, что появилось большое число мошеннических сайтов, имеющих сертификат https, который обычно не получают мошеннические ресурсы. Количество подобных сайтов за указанный период увеличилось на 60 процентов.

В сентябре аналитики Zimperium рассказали, что более десяти миллионов пользователей стали жертвами нового вируса для Android. Троян под названием GriftHorse оформлял платные подписки на различные услуги без ведома пользователей смартфонов.

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Андрей Ставицкий
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