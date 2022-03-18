Косметолог пригрозила разбить лицо клиентке за жалобу на некачественную работу

Англичанка увеличила губы гиалуроновой кислотой и ощутила сильную боль после процедуры

Жительница Англии увеличила губы филлерами гиалуроновой кислоты и попала в больницу. Соответствующая история появилась в Daily Mail.

23-летняя Грейс Палмер (Grace Palmer) объяснила, что после инъекций ее губы отекли и увеличились в несколько раз. Во время процедуры героиня материала ощутила сильную боль и жжение, однако косметолог заверила, что это нормальная реакция организма на препарат.

На следующий день женщина отправилась на работу с распухшими губами. Коллеги выразили беспокойство о состоянии ее здоровья и порекомендовали отправиться на осмотр к врачу.

Палмер связалась с косметологом и описала сложившуюся ситуацию. В ответ мастер начала угрожать пациентке тем, что, если женщина расскажет кому-либо о случившемся, она приедет в больницу и разобьет ей лицо.

Несмотря на угрозы, героиня материала все же отправилась к медику. Специалист проверил ее губы на наличие кислорода в тканях и заверил женщину, что ее кровообращение в порядке. Доктор дал ей лекарства от отеков и отпустил домой. В течение двух следующих дней воспаление уменьшилось.

«Я больше никогда не буду увеличивать губы. С тех пор я не связывалась с тем косметологом. Она так и не вернула мне деньги за процедуру. Если я и захочу сделать какие-либо инъекции, я обязательно обращусь к квалифицированному специалисту», — отметила Палмер.

Ранее в марте девушка вколола филлеры и осталась с кривой губой. На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом clardiah объяснила, что решила изменить внешность и вколоть филлеры. На снимке видно, что ее нижняя губа распухла и стала кривой и внутри нее образовался комок.