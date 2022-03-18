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Maserati перейдет на электрокары

Итальянская компания Maserati к 2030 году планирует перейти на электрические машины

Фото: Atiwat Silpamethanont / globallookpress.com

Итальянский производитель эксклюзивных автомобилей Maserati к 2030 году будет делать все свои автомобили электрическими. Полный переход на электрокары будет зависеть от ситуации на рыке, сообщает издание The Verge.

О возможном переходе на производство машин с электродвигателями рассказал главный исполнительный директор компании Давиде Грассо. Отказ от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания также будет зависеть от потребностей клиентов.

«Тренд с разной скоростью затронет разные части мира, в зависимости от того, насколько быстро рынки будут двигаться в сторону будущего электрификации, которое уже наступило», — объяснил Грассо на пресс-конференции с журналистами.

К 2025 году Maserati планирует стать первым брендом, который представит линейку полностью электрических автомобилей. Она получила название Folgore, что с итальянского переводится как «удар молнии». В новую серию войдет спортивное купе Gran Turismo нового поколения, кроссовер Grecale и другие модели.

В январе 2022 года о начале производства электрокаров рассказала компания Bentley, принадлежащая немецкому автопроизводителю Volkswagen. Первый подобный автомобиль марки на аккумуляторных батареях будет производиться в Великобритании на заводе в Крю, его обещают представить в 2025 году.

Татьяна Волкова
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