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МИД России заявил о попытках Борреля «ввести всех в заблуждение»

Захарова заявила, что исключение России из Совета Европы ничего не меняет для Москвы

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пытается ввести всех в заблуждение о том, что решение исключить РФ из Совета Европы (СЕ) соответствует определенным установленным процедурам. Ее слова приводит ТАСС.

По словам Захаровой, любой, кто ознакомится с Уставом СЕ, его статьями 7 и 8, сможет легко в этом убедиться. «Призываем г-на Борреля более обстоятельно изучить ход событий с правовой точки зрения», — подчеркнула она.

При этом она отметила, что решение комитета министров СЕ об исключении России ничего не меняет для Москвы, а лишь освобождает от условностей.

Ранее комитет министров СЕ в ходе анонимного голосования принял решение об официальном исключении из организации России. Страна перестала быть членом СЕ с 16 марта.

Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года. Спустя два года страна ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, подтвердив приверженность принципам гуманизма и демократии.

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Марина Совина
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