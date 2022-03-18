Старые свалки с токсичными отходами поставили под угрозу здоровье людей

Токсичные отходы со свалки Ист-Клифф в Британии начали сползать в море

Пластиковый и металлический мусор появился на пляже Ист-Клифф в Британии из-за 50-метровой скалы, край которой размыло, вследствие чего обнажилась старая свалка Спиттлс-лейн. Штормы и приливы вымывают в море мелкие отходы и токсичные загрязняющие вещества, что ставит под угрозу здоровье людей и морских обитателей. Об этом сообщает The Guardian.

Свалка содержит металлы, в том числе свинец, асбест, пластик и химические загрязнители. Мусор сползает в море: в 2008 году обрушился 400-метровый участок утеса, а остальная свалка, по прогнозам ученых, подвергнется эрозии в течение следующего десятилетия. В океане уже оказалось до шести тысяч кубометров отходов, а на Спиттлс-лейн осталось еще 42 тысячи кубометров.

По словам профессора геохимии окружающей среды Лондонского университета королевы Марии Кейт Спенсер, исторически выбор прибрежных мест для свалок был сознательным решением. Только в Англии более 1,2 тысячи из 20 тысяч свалок находятся на побережье. «Старые объекты не были построены, чтобы защитить окружающую среду от загрязнения. Они были спроектированы таким образом, чтобы любое токсичное химическое загрязнение или сточные воды растворялись и рассеивались», — объяснила Спенсер.

По словам профессора прибрежной инженерии в Саутгемптонском университете Роберта Николлса, проблема свалок на побережье актуальна не только для Англии, но и для всего остального мира. «Эти свалки представляют собой глобальную проблему», — отметил эксперт. В Европе насчитывается от 350 до 500 тысяч свалок, 90 процентов из которых появились до принятия современных законов о контроле над отходами. Значительное количество этих старых свалок находится в прибрежных районах или поймах рек.

В США более 800 прибрежных cвалок, где хранятся токсичные отходы, могут быть затоплены в ближайшие два десятилетия, поскольку уровень моря поднимается из-за климатического кризиса. В зависимости от местоположения и содержимого участка, попадание отходов в воду представляет опасность для здоровья человека и морских обитателей.

В 2021 году Кувейт избавился от своей самой большой в мире свалки покрышек. Власти страны решили подарить использованным шинам вторую жизнь, превратив их в потребительские товары. На месте свалки будет построено 25 тысяч новых домов.