В Литву прибыли сотни американских военных

Президент Литвы Науседа сообщил о прибытии в страну 400 американских военных

Еще около 400 американских военных прибыли в Литву в рамках усиления восточного фланга НАТО. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа, сообщает РИА Новости.

По словам политика, переброска войск началась после санкции госсекретаря США Энтони Блинкена, однако эта цифра не является окончательной, и в будущем в страну могут прибыть еще сотни американских военнослужащих.

«Само собой разумеется, это зависит и от наших мощностей, сколько мы готовы принять. Здесь, в Пабраде, будет дополнительная инфраструктура для размещения 800 человек, временные и постоянные места размещения будут строиться и в других местах», — сказал Науседа.

Ранее стало известно о переброске в соседнюю Латвию артиллерийских подразделений Вооруженных сил Канады. Они будут размещены на базе в Адажи. Балтийские воды начнет патрулировать канадский фрегат Halifax и противолодочный самолет CP-140 Aurora.