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Канада увеличила свой контингент в Латвии

Минобороны Латвии сообщило о росте контингента канадских военных до 660

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Латвию начали прибывать канадские военные для усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.

По данным ведомства, по окончании переброски военный контингент Канады в стране вырастет до 660 человек. Как отмечают в Минобороны, новые части преимущественно состоят из артиллерийских подразделений. Они будут размещены на базе в Адажи.

Кроме того, Канада планирует усилить и свои военно-морские силы в регионе. Балтийские воды начнет патрулировать фрегат Halifax и противолодочный самолет CP-140 Aurora.

Ранее Министерство обороны Латвии обратилось к Турции с просьбой разместить на авиабазах республики дополнительные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2. Аппараты планируют задействовать в наблюдательных миссиях.

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Алевтина Запольская
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