Пушилин заявил о близкой победе в Донбассе

Глава ДНР Пушилин выразил уверенность в близкой победе сил республики в Донбассе

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил уверенность в близкой победе сил ДНР в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши бойцы порой идут на такие же подвиги, соотносимые с подвигами, которые совершали наши деды и прадеды. Это тоже заслуживает серьезного уважения», — заявил Пушилин.

По мнению главы ДНР, победа сил республики уже близка.

Ранее Пушилин заявил, что более 20 тысяч добровольцев сообщили о готовности участвовать в спецоперации по защите Донбасса. Часть из изъявивших желание — выходцы из США, отметил он.

Глава ДНР также подчеркивал, что, несмотря на массовые обращения добровольцев из различных стран, республика сама справится с освобождением территории.