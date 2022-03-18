Пушилин заявил о близкой победе в Донбассе
Глава ДНР Пушилин выразил уверенность в близкой победе сил республики в Донбассе
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил уверенность в близкой победе сил ДНР в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наши бойцы порой идут на такие же подвиги, соотносимые с подвигами, которые совершали наши деды и прадеды. Это тоже заслуживает серьезного уважения», — заявил Пушилин.
По мнению главы ДНР, победа сил республики уже близка.
Ранее Пушилин заявил, что более 20 тысяч добровольцев сообщили о готовности участвовать в спецоперации по защите Донбасса. Часть из изъявивших желание — выходцы из США, отметил он.
Глава ДНР также подчеркивал, что, несмотря на массовые обращения добровольцев из различных стран, республика сама справится с освобождением территории.