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Пушилин заявил об отсутствии необходимости в добровольцах для освобождения ДНР

Пушилин заявил, что ДНР справится с освобождением без помощи иностранных добровольцев
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Денис Григорюк / Коммерсантъ

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что несмотря на массовые обращения добровольцев из различных стран республика сама справится с освобождением территории — необходимость в их помощи отсутствует. Об этом сообщает ТАСС.

«Большое количество добровольцев. Мы систематизируем эти обращения», — пояснил руководитель региона, отвечая на вопрос журналистов о том, как много иностранных добровольцев готовы прибыть в ДНР.

Пушилин подчеркнул, что на данный момент у республики есть все возможности выполнить задачу, в том числе при поддержке Вооруженных сил России.

15 марта источник РИА Новости сообщил, что в Ливане начали формировать списки добровольцев, планирующих принять участие в российской военной спецоперации на Украине. Как стало известно агентству, первые списки тех, кто собирается отправиться на Украину, могут быть готовы уже до конца этой недели.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к гражданам президент страны Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках.

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Варвара Кошечкина
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