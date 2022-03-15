Стало известно о сборе добровольцев из Ливана для участия в операции на Украине

В Ливане начали формировать списки желающих принять участие в спецоперации РФ на Украине

В Ливане начали формировать списки добровольцев, планирующих принять участие в российской военной спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 15 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Как стало известно агентству, первые списки тех, кто собирается отправиться на Украину, могут быть готовы уже до конца этой недели.

До этого, 11 марта, источник РИА Новости сообщал, что в официальные представительства России в Ливане начали поступать звонки от граждан, которые хотели принять участие в спецоперации. Также сообщалось, что помогать российским специалистам на Украине готова отправиться группа ливанских врачей, отучившихся в российских университетах.

Ранее в марте президент России Владимир Путин одобрил идею привлекать добровольцев, желающих присоединиться к российской спецоперации на Украине. Как позже пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, речь идет о выходцах с Ближнего Востока. Он отметил, что от добровольцев поступает много подобных заявок, в которых они называют российскую спецоперацию «национально-освободительной борьбой».

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к гражданам Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).