Кремль объяснил предложение Шойгу направлять добровольцев на Украину

Песков: предлагавший направлять добровольцев на Украину Шойгу не имел в виду сограждан

Министр обороны России Сергей Шойгу, предлагая направлять добровольцев на Украину, имел в виду выходцев с Ближнего Востока, речи о согражданах не шло. Так его инициативу объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента рассказал, что поток добровольцев действительно есть. Кроме того, поступают заявки от добровольцев, желающих на бесплатной основе участвовать в том, что, по их словам, является фактически национально-освободительной борьбой, уточнил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин согласился с идеей привлекать добровольцев, желающих присоединиться к российской спецоперации на Украине. Отмечается, что о значительном числе подобных заявок главе государства доложил глава Минобороны Сергей Шойгу.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к гражданам президент России Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

