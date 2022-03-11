Путин согласился с идеей отправки добровольцев на Украину

Владимир Путин согласился привлекать добровольцев для российской спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин согласился с идеей привлекать добровольцев, желающих присоединиться к российской спецоперации на Украине. Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает РИА Новости в пятницу, 11 марта.

О значительном числе подобных заявок президенту доложил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

«Самое большое количество – из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок», — сказал министр обороны. По его словам, эти люди хотят «участвовать в том, как они считают, освободительном движении». Шойгу заявил, что многих из них помогали в борьбе с ИГИЛ ("Исламское государство", ИГ, международная террористическая организация, запрещенная в России).

Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий Владимир Путин

Путин указал, что «западные спонсоры» Киева не скрывают факта отправки наемников из разных стран на Украину.

«Они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права», — сказал президент России.

Западную трофейную технику могут отдать Донбассу

После доклада Сергея Шойгу Владимир Путин также заявил, что согласен с его предложением о передаче трофейной техники западного производства военным Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Пожалуйста, делайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, пожалуйста, я готов», — заявил президент.

Участие добровольцев в спецоперации на Украине

В частности, 5 марта сообщалось, что в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний Владимир Путин прокомментировал информацию о добровольцах, приходящих в военкоматы с просьбами отправить их на Украину. Тогда глава государства поблагодарил их, но отметил, что их помощь пока не требуется.

«Мы благодарны им за вот этот патриотический порыв, желание поддержать страну, поддержать Вооруженные силы, но... их помощь пока не требуется. Уверен, и не потребуется», — сказал Путин, поблагодарив добровольцев.

Путин обещал не отправлять срочников на Украину

Солдат-срочников и призванных на военные сборы резервистов не планируют отправлять на Украину для участия в спецоперации Вооруженных сил России — в ней будут задействованы только профессиональные военные, заявил президент.

«Мы не планируем это», — сказал Путин.

9 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о присутствии нескольких солдат-срочников в частях российских вооруженных сил, которые принимали участие в спецоперации на Украине. По его словам, почти все они уже возвращены в Россию. В Кремле также заявили, что ситуация со срочниками исправлена.

Путин заговорил об усилении западных рубежей России

Действия государств Североатлантического альянса вынуждают рассмотреть вопрос усиления западных рубежей России, заявил Владимир Путин. В связи с этим он поручил министру обороны Сергею Шойгу подготовить отдельный доклад.

«По результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение», — сказал президент.

Президент потребовал вводить внешнее управление в уходящих из России компаниях

По его мнению, легальных рыночных инструментов для этого в России достаточно.

«Те, кто собираются закрывать свои производства — здесь нужно действовать решительно. Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — заявил Путин на совещании с правительством.

Он также отметил, что спрос на ряд товаров в стране может повышаться, однако, по его мнению, ситуация находится под контролем властей.

Президент заявил, что давление санкциями на Россию оказывалось всегда, однако в настоящий момент оно приобрело комплексный характер и вызывает трудности. Однако, как считает Путин, Россия сможет их преодолеть, что приведет к повышению независимости, самостоятельности и суверенитета страны.

По его словам, многие страны приспособились к тому, чтобы жить, согнув спину. «Россия в таком жалком и униженном состоянии существовать не может», — заключил Путин.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что к таким действиям страну вынудила угроза ДНР и ЛНР со стороны Украины.