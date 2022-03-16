В ДНР заявили о готовности тысяч добровольцев сражаться за стороне республики

Денис Пушилин сообщил о готовых защищать Донбасс добровольцах из США

Более 20 тысяч добровольцев сообщили о готовности участвовать в спецоперации по защите Донбасса. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире программы «Соловьев Live», запись которой была опубликована на YouTube.

Он рассказал о готовности тысяч добровольцев сражаться за стороне народных республик Донбасса и отметил, что часть из изъявивших желание — выходцы из США.

«Сейчас на месте справляемся своими силами при огневой поддержке России. Добровольцев сейчас более 20 тысяч — это те, кто попали в центральный аппарат наш, непосредственно для того, чтобы можно было обратиться, когда понадобится, за их поддержкой», — пояснил Пушилин.