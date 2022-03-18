Россияне и россиянки назвали улучшающие их настроение продукты

Исследование Level Kitchen: 43 процентам женщин сладкое помогает улучшить настроение

Почти 70 процентов россиянок регулярно замечают взаимосвязь между настроением и едой, при этом чаще всего они выбирают сладкое для улучшения эмоционального состояния. Об этом сообщается в исследовании сервиса правильного питания Level Kitchen, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Исследование проводилось на сайте компании в период с 14 по 28 февраля. В опросе приняли участие 2300 россиян, среди которых 72 процента — женщины и 28 процентов — мужчины. Согласно данным исследования, только три процента опрошенных женщин утверждают, что еда никак не может повлиять на их настроение, а вот 95 процентов с разной периодичностью замечали, что любимые продукты нередко помогают успокоиться и воспрянуть духом. Среди мужчин такую тенденцию заметили 76 процентов участников опроса, а 22 процента никогда не отслеживали связь между едой и настроением.

Самыми популярными продуктами для поднятия настроения 43 процентов опрошенных женщин назвали сладости и мучное. 18 процентов участниц отметили, что почувствовать себя лучше им помогают горячие напитки, такие как чай, кофе и какао.

По мнению 34 процентов мужчин, поднять настроение поможет сытный прием пищи, состоящий из нескольких блюд. Выяснилось, что мужчины тоже часто выбирают сладкое и мучное, чтобы себя порадовать. При этом, каждый десятый респондент считает, что для поднятия настроения подойдет мясное блюдо.

Диетолог Антон Бердов объяснил, что у мужчин и женщин разные вкусовые рецепторы, и поэтому одни в стрессовые периоды делают выбор в пользу сладкого, а другие — в пользу жирного и соленого. «Я рекомендую и мужчинам, и женщинам придерживаться разнообразного типа питания — это поможет сохранить физическое и психическое здоровье, нормализовать уровень стресса и восстановить гормональный баланс», — посоветовал Бердов.

Ранее сообщалось, что врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты питания, которые помогают справиться с негативными эмоциями. По словам эксперта, при переживаниях нервной системе нужно больше витаминов группы В.