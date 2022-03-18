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Стало известно о контактах военных России и НАТО по Украине

Bloomberg: военные стран НАТО и России наладили контакты для координации по Украине

Фото: Эндрю Мак / РИА Новости

Военное командование стран НАТО наладило контакты со своими коллегами в России для избежания случайного столкновения из-за Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в альянсе.

Собеседники агентства рассказали, что из-за нахождения у границы с Украиной большого числа стран-членов НАТО возникает большой риск случайного столкновения альянса с Россией. По этой причине командование НАТО и войск РФ координируют передвижения и планы, чтобы не развязать масштабный конфликт с вовлечением ядерных держав.

«Российские силы до сих пор не пытались спровоцировать или вступить в бой с союзными войсками, даже несмотря на то, что они продолжают бомбить украинские города и пытаются перегруппироваться после первоначальных неудач», — заявили официальные лица НАТО.

При этом 18 марта министр иностранных дел России Сергей Ларов заявил, что грузы с вооружением для Украины, которые могут быть поставлены из Европы, станут законной целью для России. Он также объявил, что передача советских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 из других стран на Украину невозможна и будет считаться незаконной.

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Николай Чигасов
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