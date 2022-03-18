Российский вратарь стал претендентом на звание самого ценного игрока НХЛ
Ассоциация хоккейных журналистов назвала претендентов на получение «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.
Лидером голосования стал нападающий «Флориды Пантерс» Джонатан Юбердо. В опросе он набрал 52 очка, 7 из 16 журналистов поставили его на первое место. Вторую позицию занял российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. На его счету 44 очка и три первых места. Замкнул тройку форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, у которого 41 очко.
Всего в десятку рейтинга попали трое россиян. Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин занял шестое место, а нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал девятым.
В текущем сезоне НХЛ 26-летний Шестеркин сыграл 40 матчей, 29 из которых завершились победой «Рейнджерс». Всего россиянин провел за клуб 87 встреч. Шестеркин выступает в НХЛ с 2019 года.