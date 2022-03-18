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Российский вратарь стал претендентом на звание самого ценного игрока НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал претендентом на приз самому ценному игроку НХЛ

Фото: Globallookpress.com

Ассоциация хоккейных журналистов назвала претендентов на получение «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Лидером голосования стал нападающий «Флориды Пантерс» Джонатан Юбердо. В опросе он набрал 52 очка, 7 из 16 журналистов поставили его на первое место. Вторую позицию занял российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. На его счету 44 очка и три первых места. Замкнул тройку форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, у которого 41 очко.

Всего в десятку рейтинга попали трое россиян. Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин занял шестое место, а нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал девятым.

В текущем сезоне НХЛ 26-летний Шестеркин сыграл 40 матчей, 29 из которых завершились победой «Рейнджерс». Всего россиянин провел за клуб 87 встреч. Шестеркин выступает в НХЛ с 2019 года.

Дарья Коршунова
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