Российский вратарь стал претендентом на звание самого ценного игрока НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал претендентом на приз самому ценному игроку НХЛ

Ассоциация хоккейных журналистов назвала претендентов на получение «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Лидером голосования стал нападающий «Флориды Пантерс» Джонатан Юбердо. В опросе он набрал 52 очка, 7 из 16 журналистов поставили его на первое место. Вторую позицию занял российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин. На его счету 44 очка и три первых места. Замкнул тройку форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, у которого 41 очко.

Всего в десятку рейтинга попали трое россиян. Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин занял шестое место, а нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал девятым.

В текущем сезоне НХЛ 26-летний Шестеркин сыграл 40 матчей, 29 из которых завершились победой «Рейнджерс». Всего россиянин провел за клуб 87 встреч. Шестеркин выступает в НХЛ с 2019 года.