Украина обратилась к ЕС за военными поставками на сумму более 500 миллионов евро

ТАСС: Украина запросила у ЕС военные поставки на сумму более 500 млн евро

Власти Украины обратились к Евросоюзу (ЕС) за военными поставками на сумму более чем 500 миллионов евро. Об этом со ссылкой на свой источник во внешнеполитической службе организации сообщает ТАСС.

Согласно имеющимся данным, в Брюсселе изучают возможность расширения помощи Киеву. «Украина уже запросила военную помощь на сумму свыше 500 млн евро. Мы еще не направили поставки на эту сумму (которая уже выделена Евросоюзом на оружие для Киева — прим. «Ленты.ру»), но мы приближаемся к этому порогу, поэтому нам необходимо изучить выделение второго транша», — отметил собеседник агентства.

Он указал, что решение по запросу не будет принято в ходе встречи глав МИД и министерств обороны ЕС в Брюсселе 21 марта, однако ответ планируется дать «очень скоро».

Ранее заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис сообщил, что ЕС перевел Украине уже 300 миллионов евро экстренной макроэкономической помощи. Он отметил, что объединение впервые в истории финансирует поставки оружия стране во время конфликта.

ЕК выделила Украине макрофинансовую помощь на этот год в размере 1,2 миллиарда евро. Палата представителей Конгресса США, в свою очередь, приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год, начавшийся в октябре 2021 года. В него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов помощи Украине.