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В США раскрыли цель введения санкций против России

Госсекретарь Блинкен заявил о сохранении санкций США до изменения курса России
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с журналистами раскрыл цель введения санкций против России. Его слова приводит ТАСС.

Блинкен объяснил, что США ввели ограничения против России, чтобы повлиять на ее поведение. Он заявил о сохранении санкций до изменения курса Москвы.

«Безусловно, нет цели сохранять все это навечно. Цель санкций — изменить поведение России», — сказал он.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что «следует быть готовым, что санкционное давление продлится определенное время». Поэтому желаемый США результат получится достичь не сразу.

Ранее в Госдепе назвали условия для отмены санкций против России. В ведомстве обещали отменить большинство ограничений против страны в том случае, если она отведет войска с Украины и восстановит ее суверенитет.

24 февраля президент России Владимира Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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