МИД заявил о неприемлемости «правочеловеческого менторства» Евросоюза

Представитель МИД Захарова заявила, что РФ не приемлет «правочеловеческое менторство» ЕС

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет «правочеловеческого менторства» Европейского союза (ЕС), и посоветовала политическому объединению обратить внимание на собственные проблемы в области гарантий прав человека. Об этом говорится в ее комментарии на сайте ведомства.

Таким образом дипломат ответила на слова Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что выход из Совета Европы приведет к ограничению прав человека в России.

Захарова добавила, что Москва неоднократно обращала внимание на изъяны в работе институтов СЕ, в том числе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который склонен политизировать права человека в угоду интересам Запада.

«О прощании с таким Советом Европы нисколько не сожалеем. А еэсовским чиновникам рекомендовали бы озаботиться серьезными проблемами с правами человека на пространстве Евросоюза. Россия не приемлет правочеловеческое менторство Брюсселя», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Захарова напомнила, что вопреки положениям Лиссабонского договора 2011 года Евросоюз много лет уклоняется от присоединения к Европейской конвенции по правам человека, пытаясь добиться привилегий и исключений. Кроме того, в ЕС не торопятся признавать юрисдикцию ЕСПЧ, заключила дипломат.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что Россия вышла из Совета Европы по собственной инициативе, это решение избавит Москву от обязательств по европейским правовым актам.

