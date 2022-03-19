Минтранс Белоруссии заявил о прекращении железнодорожного сообщения с Украиной

Железнодорожное сообщение Белоруссии с Украиной прекратилось 24 февраля

Грузовое железнодорожное сообщение между Украиной и Белоруссией прекратилось 24 февраля на фоне специальной военной операции России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минтранса Белоруссии.

В ведомстве добавили, что пассажирское железнодорожное сообщение ранее прекращалось из-за начала пандемии коронавируса.

Ранее глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин заявил, что между Белоруссией и Украиной больше нет железнодорожного сообщения. «Обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести железнодорожные эшелоны с российской техникой в сторону Украины. На сегодняшний день могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Белоруссией нет», — высказался Камышин.