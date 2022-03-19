«Реал» сыграет с «Барселоной» без лучшего бомбардира чемпионата Испании

Лучший бомбардир Ла Лиги нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч с «Барселоной»

Мадридский «Реал» лишился французского нападающего Карима Бензема перед матчем против «Барселоны» в чемпионате Испании. Об этом сообщает журналист Хосе Луис Санчес в Twitter.

34-летний нападающий пропустит матч чемпионата Испании против «Барселоны» из-за травмы. Бензема повредил икроножную мышцу в игре 28-го тура Ли Лиги против «Мальорки», которая завершилась победой «Реала» со счетом 3:0.

Бензема оформил дубль в матче с «Мальоркой». Форвард — лучший бомбардир в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. На его счету 22 забитых мяча в 25 матчах.

Матч «Реала» и «Барселоны» пройдет 20 марта в Мадриде. Начало «эль-класико» намечено на 23:00 по московскому времени.