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Французский журнал предложил «кататься на украинцах» из-за роста цен на топливо

Charlie Hebdo показал обложку с предложением «кататься на украинцах» из-за цен на топливо

Фото: @Charlie_Hebdo_

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo показал новую обложку, темой которой стали беженцы с Украины и рост цен на топливо после введения санкций.

«Литр топлива — два евро. Катайтесь на украинцах — это бесплатно», — гласит предложение на карикатуре.

10 марта стало известно, что французские производители пытаются найти решения, как обойтись без российского газа. Они рассматривали наихудший сценарий: прекращение импорта российского газа Европой или остановка поставок по инициативе России.

Европейский союз намерен отказаться от покупки российских энергоресурсов. Москва поставляет в ЕС 40 процентов газа, более четверти общего объема нефти и около половины угля.

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Марина Совина
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