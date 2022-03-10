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Франция начала готовиться к остановке поставок газа из России

Французские промышленники рассматривают сценарий прекращения импорта российского газа

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Уже несколько дней французские производители пытаются найти решения, как обойтись без российского газа. По данным источников телеканала BFMTV, ежедневно проводятся межведомственные встречи с основными игроками газового рынка, такими как Engie, TotalEnergies, EDF, GRDF и GRT Gaz.

Они рассматривали наихудший сценарий: прекращение импорта российского газа Европой или остановка поставок по инициативе России. «Этот риск невелик, тем более что "Газпром" всегда поставлял по контракту, но мы к этому готовимся», — сказал один из игроков рынка.

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Все усилия сосредоточены на том, чтобы этим летом восполнить запасы газа, которые находятся на самом низком уровне за десять лет. По оценкам промышленников, СПГ может заменить половину российского импорта. Поставки могут осуществляться из Японии, Египта, Катара, США или Австралии. Азия способна восполнить около 20 процентов российских поставок, не более, отмечают эксперты.

Европе также приходится иметь дело с отсутствием инфраструктуры для размещения СПГ. Во Франции четыре СПГ-терминала, в Германии — ни одного. «Импорт СПГ — это капля в море, необходимо будет значительно сократить потребление», — заявил управляющий терминалами СПГ во Франции.

Европейский союз намерен отказаться от покупки российских энергоресурсов. Ранее президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

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Платон Щукин
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