Британский боец MMA из Дагестана выиграл дебютный поединок в UFC за 58 секунд

Британский боец MMA из Дагестана Мокаев победил в дебютном поединке в UFC за 58 секунд

Британский боец смешанного стиля (MMA) Мухаммад Мокаев дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21-летний уроженец Дагестана одержал победу над американцем Коди Дерденом на турнире UFC в Лондоне. Мокаев вынудил 30-летнего соперника сдаться за 58 секунд. Таким образом, дагестанец выиграл в первом поединке под эгидой UFC.

В главном поединке турнира UFC в Лондоне подерется российский тяжеловес Александр Волков. Его соперником станет англичанин Том Аспиналл.

Мокаев известен по выступлениям в организации Brave FC. В профессиональных MMA он одержал семь побед в семи поединках.

Мокаев ярко выступал на любительском уровне. Уроженец Дагестана дважды становился чемпионом мира до 20 лет.