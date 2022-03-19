Бельгия отложила закрытие АЭС из-за энергетического кризиса

Премьер де Кроо: Бельгия отложила закрытие АЭС на 10 лет из-за кризиса в энергетике

Премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что правительство страны изменило решение об остановке всех действующих атомных реакторов в 2025 году, сообщает РИА Новости.

Политик сообщил, что Бельгия отложила закрытие АЭС на десять лет из-за кризиса в энергетической отрасли.

«Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух наиболее современных ядерных реакторов на десять лет», — отметил де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе после многочасового заседания кабинета министров.

Де Кроо добавил, что правительство Бельгии планирует ускорить процесс перехода страны на возобновляемые источники энергии. На реализацию этих мер выделен один миллиард евро, подчеркнул он.

