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В Германии сочли контрпродуктивным эмбарго на поставки энергоносителей из России

В Германии назвали контрпродуктивным запрет на поставки газа, угля и нефти из России

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Запрет на поставки энергоресурсов из России может причинить намного больший ущерб экономике и потребителям в Германии, чем в РФ. Такое мнение выразил глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман, пишет РИА Новости.

По его словам, немедленное эмбарго на поставки газа, каменного угля и нефти является контрпродуктивным. В то же время Хофман заявил, что ФРГ следует больше диверсифицировать поставки энергоресурсов. Вместе с тем он признал, что это невозможно сделать «в одночасье».

24 февраля глава Минэкономики Германии заявил о решении отказаться от газа и угля из России. Он объяснил это тем, что Германия не может так зависеть от страны, «которая не соблюдает более международное право». Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Берлин начал закупать голубое топливо в обход, однако все еще получает из России газ, уголь и нефть.

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Ксения Назарова
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