Болтон раскрыл стратегическую ошибку Байдена перед операцией России на Украине

Экс-советник президента США Болтон: Байден допустил ошибку перед операцией РФ на Украине

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал стратегическую ошибку американского лидера Джо Байдена и НАТО перед началом спецоперации России на Украине. Об этом он заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает ТАСС.

По его словам, Байден с самого начала заявлял о том, что западные войска ни в коем случае не будут вмешиваться в ситуацию на Украине. Болтон отметил, что это было «большой ошибкой», так как руководству России не стоило позволять «заглядывать в карты противника». Он подчеркнул, что лучше бы Байден в последние месяцы вообще ничего не отвечал о возможности применения вооруженных сил западных стран на Украине. «Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва», — сказал бывший советник президента.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что многие американские политики допускают массу ошибок в комментировании спецоперации России на Украине, а риторика запугивания России является опасной. По словам Макгрегора, в последнее время разговоры о прекращении огня звучат все чаще, даже госсекретарь Энтони Блинкен намекнул на возможное соглашение между Москвой и Киевом. Но эти договоренности должны в том числе означать, что США перестанут использовать Украину «как таран против России».

