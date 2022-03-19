На петербуржца заявили в полицию за домогательства к 11-летней девочке

Отец 11-летней девочки заявил в полицию на петербуржца, домогавшегося ее по переписке

В Санкт-Петербурге отец 11-летней девочки подал заявление в полицию на мужчину, домогавшегося ее по переписке. Об этом написала «Фонтанка.ру».

Сообщается, что 36-летний отец школьницы из Петербурга подал заявление об изнасиловании. По его словам, с июня по сентябрь 2021 года, мужчина, который в соцсетях обозначил себя как Александр Романов, вел с девочкой откровенные переписки, в том числе склонял к сексу.

Неизвестно, дошло ли общение школьницы со зрелым мужчиной до изнасилования. Однако отдел по Невскому району управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу изучил предоставленные материалы и возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста (часть 4 статьи 131 Уголовного кодекса РФ). Полиция приступила к поискам подозреваемого.

Ранее в Саратовской области к 12 годам колонии строгого режима приготовили 43-летнего педофила. Как установил суд, в 2021 году осужденный совершил развратные действия сексуального характера в отношении шести девочек, не достигших 16-летнего возраста.