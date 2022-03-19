Россиянам назвали способ сохранить любимую музыку на фоне санкций
Музыкальный критик Илья Легостаев назвал россиянам способ, как сохранить любимую музыку на фоне санкций, когда многие западные исполнители начали отказываться от выступлений в России. Он отметил в беседе с радио Sputnik, что самым мрачным сценарием может стать то, что музыканты отзовут права на использование своих треков стриминговыми платформами, поэтому порекомендовал покупать не подписку, а трек или альбом.
По словам эксперта, некоторые новые композиции уже не доступны пользователям «Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» по решению иностранных правообладателей. Он добавил, что музыканты не могут оставаться в стороне от политического фона, поэтому вынуждены делать те или иные заявления.
«Поэтому вслед за гастрольным мораторием может возникнуть и ситуация, в которой российские потребители начнут ощущать, что легальной музыки у них все меньше и меньше. Я думаю, что это самый мрачный культурный сценарий, но на всякий случай к этому нужно приготовиться», — указал Легостаев.
Он посоветовал покупать не подписку, а трек или альбом, в том числе на физическом носителе, таком как флешка, диск, касета или пластинка, хотя это и кажется каменным веком. Кроме того, можно приобретать не подписку на стримигновых сервисах, а трек или альбом в вечное пользование, заключил критик.
Ранее руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой разрешить россиянам свободное использование иностранного кино, музыки и игр. Он объяснил, что граждане массово столкнулись с тем, что после прекращения работы в России различных иностранных сервисов оплаченные подписки на развлекательный контент перестали работать.
По словам общественного деятеля, это можно расценивать как явную дискриминацию россиян и «культурный шантаж», способ борьбы с которым — перевод контента на свободное, общедоступное распространение в стране.