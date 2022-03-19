Россиянам назвали способ сохранить любимую музыку на фоне санкций

Музыкальный критик Легостаев посоветовал покупать не подписку на музыку, а трек или альбом

Музыкальный критик Илья Легостаев назвал россиянам способ, как сохранить любимую музыку на фоне санкций, когда многие западные исполнители начали отказываться от выступлений в России. Он отметил в беседе с радио Sputnik, что самым мрачным сценарием может стать то, что музыканты отзовут права на использование своих треков стриминговыми платформами, поэтому порекомендовал покупать не подписку, а трек или альбом.

По словам эксперта, некоторые новые композиции уже не доступны пользователям «Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» по решению иностранных правообладателей. Он добавил, что музыканты не могут оставаться в стороне от политического фона, поэтому вынуждены делать те или иные заявления.

«Поэтому вслед за гастрольным мораторием может возникнуть и ситуация, в которой российские потребители начнут ощущать, что легальной музыки у них все меньше и меньше. Я думаю, что это самый мрачный культурный сценарий, но на всякий случай к этому нужно приготовиться», — указал Легостаев.

Он посоветовал покупать не подписку, а трек или альбом, в том числе на физическом носителе, таком как флешка, диск, касета или пластинка, хотя это и кажется каменным веком. Кроме того, можно приобретать не подписку на стримигновых сервисах, а трек или альбом в вечное пользование, заключил критик.

Ранее руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой разрешить россиянам свободное использование иностранного кино, музыки и игр. Он объяснил, что граждане массово столкнулись с тем, что после прекращения работы в России различных иностранных сервисов оплаченные подписки на развлекательный контент перестали работать.

По словам общественного деятеля, это можно расценивать как явную дискриминацию россиян и «культурный шантаж», способ борьбы с которым — перевод контента на свободное, общедоступное распространение в стране.

