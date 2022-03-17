Россиянам предложили способ борьбы с «культурным шантажом»

«Известия»: иностранное кино, музыку и игры предложили сделать общедоступными для россиян

Россиянам предложили разрешить свободное использование иностранного кино, музыки и игр. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующую просьбу главе правительства Михаилу Мишустину.

Автор обращения, руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов объяснил, что граждане массово столкнулись с тем, что после прекращения работы в России различных иностранных сервисов оплаченные подписки на развлекательный контент перестали работать. При этом зачастую деньги клиентам не возвращались.

Общественник указал, что крупнейшие мировые звукозаписывающие, видео- и игровые компании не только прекратили импорт и распространение в России принадлежащей им продукции, но и препятствуют импорту и распространению другими организациями, в том числе российскими сервисами. Все это можно расценивать как явную дискриминацию россиян и «культурный шантаж», способ борьбы с которым — перевод контента на свободное, общедоступное распространение в стране.

5 марта «Коммерсантъ» узнал, что власти на фоне западных санкций обсуждают отмену ответственности за использование пиратского программного обеспечения. Тогда в Минцифры пояснили, что речь идет не о любых программах, а лишь о тех, где сейчас явно нет российских аналогов. «В части освобождения от ответственности за использование нелицензионного софта мы выступаем за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО», — добавили в ведомстве.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал это предложение, заявив, что на фоне экономического бандитизма должна быть соответствующая реакция. «Россия будет так или иначе противостоять этому экономическому бандитизму, выбирая те меры, которые будут лучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал он.

Позднее российские власти в новой версии плана антикризисных мер правительства отказались от этой идеи.