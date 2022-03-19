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МИД обвинил Европу в расизме к русскому

Представитель МИД Парамонов назвал борьбу Европы со всем русским граничащей с расизмом

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов заявил, что захлестнувшая Европу борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом, сообщает РИА Новости.

Представитель ведомства выразил надежду, что в Риме, как и в других европейских столицах, «все-таки придут в себя и вспомнят о глубинных интересах своих народов». Он обвинил Европу в борьбе со всем русским и назвал ее граничащей с расизмом.

«А захлестнувшая их борьба со всем русским, граничащая с откровенным расизмом, уступит место... взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности и процветания всего европейского континента, а не только одной его части», — заявил Парамонов.

Дипломат добавил, что на фоне антироссийских санкций власти Италии забыли о действующих двусторонних договорах и соглашениях, а также об особом характере связей с Россией и успешном опыте сотрудничества. Вместо взаимодействия с Россией руководство страны подключилось к «остервенелой русофобской кампании», что удручает.

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Марина Совина
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