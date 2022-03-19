Незабитый пенальти лишил «Спартак» победы над новичком РПЛ

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 19 марта, и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Кристофер Мартинс. У хозяев гол на счету Иброхимхалила Юлдошева. Победы красно-белых лишил пенальти, который не смог забить Квинси Промес.

«Спартак» с 27 очками находится на девятом месте в турнирной таблице. Новичок РПЛ «Нижний Новгород» с 24 очками занимает 11-ю позицию.

«Спартак» в следующем туре 2 апреля на выезде встретится с «Локомотивом». «Нижний Новгород» в тот же день на чужом поле сыграет с «Ростовом».