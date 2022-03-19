Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Эльче
Сегодня
18:15 (Мск)
Валенсия
Испания - Примера|29-й тур
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Арсенал
Россия - Премьер-Лига|22-й тур
Интер М
Сегодня
20:00 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|30-й тур
Бавария
Сегодня
20:30 (Мск)
Унион
Германия - Бундеслига|27-й тур
Спорт

Незабитый пенальти лишил «Спартак» победы над новичком РПЛ

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче РПЛ

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

Московский «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 19 марта, и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Кристофер Мартинс. У хозяев гол на счету Иброхимхалила Юлдошева. Победы красно-белых лишил пенальти, который не смог забить Квинси Промес.

«Спартак» с 27 очками находится на девятом месте в турнирной таблице. Новичок РПЛ «Нижний Новгород» с 24 очками занимает 11-ю позицию.

«Спартак» в следующем туре 2 апреля на выезде встретится с «Локомотивом». «Нижний Новгород» в тот же день на чужом поле сыграет с «Ростовом».

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о желании западных компаний вернуться на российский рынок
Медведев пообещал проблемы «недругам» России
Лавров оценил планы США по замене российской нефти
Врач дал советы офисным работникам по сохранению здоровья ранней весной
Медведев заявил об уходе США от непоколебимых позиций
Астроном-любитель из Подмосковья открыл сверхновую звезду
Незабитый пенальти лишил «Спартак» победы над новичком РПЛ
Лавров ответил на вопрос о внутриукраинском диалоге
Российскому биатлону предрекли многолетнее отстранение от международных турниров
Лавров рассказал о приведении в «цивилизованную норму» законов Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.