Санкции США против России оценили «на троечку»

WSJ: санкции Запада против России нанесут ущерб поддержавшим их странам

Санкции стран Европы и США, введенные против Москвы из-за российской военной операции на Украине, нанесут побочный ущерб государствам Запада и их населению. Об этом написал эксперт по истории и экономике Николас Ламберт в статье для The Wall Street Journal (WSJ).

Автор отметил, что западные правительства воспользовались полумерами, чтобы противостоять российской экономике. Для сравнения он привел ситуацию перед Первой мировой войной, когда Великобритания, пользуясь своей глобальной гегемонией, попыталась добиться тотальной изоляции Германии.

Однако меры, запланированные на «десять баллов», удалось реализовать лишь на «восемь», а впоследствии их эффективность снизилась до «пяти». «То, что Запад сейчас делает с Россией, тянет на тройку», — констатировал Ламберт. «Меры Запада (...), несомненно, навредят России, но нанесут ущерб и заинтересованным группам, и населению на Западе», — написал автор.

«На трехнедельной отметке кампании против России, если руководствоваться британским опытом Первой мировой войны, мы приближаемся к моменту, когда патриотизм и чувство товарищества начинают ослабевать, а согласие — общественное и корпоративное — приходится покупать», — пояснил Ламберт.

Ранее председатель крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал не останавливать газопровод «Северный поток-1» и не спешить с введением новых санкций против России, так как они негативно сказываются и на тех, кто их принимает.