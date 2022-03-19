Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Санкции США против России оценили «на троечку»

WSJ: санкции Запада против России нанесут ущерб поддержавшим их странам

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Санкции стран Европы и США, введенные против Москвы из-за российской военной операции на Украине, нанесут побочный ущерб государствам Запада и их населению. Об этом написал эксперт по истории и экономике Николас Ламберт в статье для The Wall Street Journal (WSJ).

Автор отметил, что западные правительства воспользовались полумерами, чтобы противостоять российской экономике. Для сравнения он привел ситуацию перед Первой мировой войной, когда Великобритания, пользуясь своей глобальной гегемонией, попыталась добиться тотальной изоляции Германии.

Материалы по теме:
«Санкции бьют по тем, кто их вводит» Как Китай поможет России справиться с беспрецедентным давлением Запада?
«Санкции бьют по тем, кто их вводит»Как Китай поможет России справиться с беспрецедентным давлением Запада?
Вчера
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
Вчера

Однако меры, запланированные на «десять баллов», удалось реализовать лишь на «восемь», а впоследствии их эффективность снизилась до «пяти». «То, что Запад сейчас делает с Россией, тянет на тройку», — констатировал Ламберт. «Меры Запада (...), несомненно, навредят России, но нанесут ущерб и заинтересованным группам, и населению на Западе», — написал автор.

«На трехнедельной отметке кампании против России, если руководствоваться британским опытом Первой мировой войны, мы приближаемся к моменту, когда патриотизм и чувство товарищества начинают ослабевать, а согласие — общественное и корпоративное — приходится покупать», — пояснил Ламберт.

Ранее председатель крупнейшего финансового института ФРГ Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал не останавливать газопровод «Северный поток-1» и не спешить с введением новых санкций против России, так как они негативно сказываются и на тех, кто их принимает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Лукашенко оценил сообщения о здоровье Путина
В парламент Италии предложили пригласить Путина
Европейская страна отменила безвизовый режим с Россией
Советник Зеленского обвинил Порошенко в конфликте России и Украины
В США объяснили последствия невозможности продаж ракет «Союз» для России
Украинская олимпийская чемпионка обратилась к Загитовой
Известный телеведущий отреагировал на информацию о своем отъезде из России
Лукашенко оценил роль Зеленского в управлении процессами на Украине
В Польше призвали Евросоюз прекратить торговлю с Россией
Все члены экипажа разбившегося в Норвегии военного самолета США погибли
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.