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Стало известно число желающих эвакуироваться в Россию украинцев

Минобороны РФ: более 2,7 миллиона человек хотят эвакуироваться с Украины в Россию

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Число желающих эвакуироваться с Украины в Россию достигло 2,7 миллиона человек, заявил начальник Национального центра управления обороной России (РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

Мизинцев указал на заявления Киева, который упорно утверждает, что желающих выехать в Россию среди украинских граждан нет. При этом «сбежать в Российскую Федерацию от беспредела» за сутки захотели 7 857 человек. «А всего их в нашей базе данных 2 704 096 с конкретными фамилиями и адресами из 2 093 населенных пунктов по всей территории Украины», — подчеркнул военный.

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Генерал-полковник добавил, что украинские силовики продолжают удерживать в качестве «живого щита» более 4,5 миллиона мирных граждан. Их не выпускают из Киева, Харькова, Чернигова, Сум и более двух десятков других блокированных крупных населенных пунктов. Кроме того, украинские военные удерживают 6 921 иностранного гражданина из 23 государств.

Ранее стало известно о ликвидации 93 дезертировавших украинских боевиков. Они попытались выйти из населенных пунктов под видом мирных граждан.

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Марина Совина
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