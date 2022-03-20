Власти Болгарии пообещали обезопасить границы от дрейфующих мин Украины

МИД Болгарии пообещал обезопасить морские границы от дрейфующих мин Украины

Власти Болгарии обещают обезопасить морские границы страны от дрейфующих мин Украины, которые были установлены на подходах к украинским портам. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на МИД республики, пишет РИА Новости.

В ведомстве заверили, что все необходимые меры для обеспечения безопасности уже приняты. Подчеркивается, что морские границы будут постоянно контролироваться, а также будет отслеживаться движение судов в Черном море.

МИД призвал жителей прибрежных Варны, Бургаса, Добрича и их областей «проявлять бдительность» и в случае обнаружения «подозрительного объекта сферической формы» на воде или на берегу незамедлительно звонить по специальному номеру.

Как ранее сообщили в ФСБ, ВМС Украины установили порядка 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. Мины принадлежат типам ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенным в первой половине XX века.

В российском ведомстве предупредили, что эти мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов под воздействием ветра и течения.

