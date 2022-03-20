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ЦСКА со счетом 6:1 разгромил «Рубин» и одержал шестую победу подряд в РПЛ

Московский ЦСКА на своем поле разгромил «Рубин» со счетом 6:1 в матче 22-го тура РПЛ

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Московский ЦСКА на своем поле разгромил казанский «Рубин» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 20 марта, и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился Юсуф Языджи, по голу забили Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. У «Рубина» забитый мяч на счету Константина Кучаева. Казанский клуб из-за удалений Александра Ломовицкого и Силвие Бегича заканчивал матч вдевятером.

ЦСКА одержал шестую победу подряд в РПЛ, команда с 42 очками занимает третье место. «Рубин» имеет в активе 25 очков и находится на десятой позиции.

ЦСКА в следующем туре 3 апреля дома примет «Урал». «Рубин» двумя днями раньше на своем поле сыграет с «Химками».

Алексей Гусев
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